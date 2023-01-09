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НовостиОбщество9 января 2023 5:13

Два лицея и школа Вологды вошли в 200 лучших в стране по подготовке математиков

Кроме того, в рейтинге - череповецкий АМТЭК
Иван Чухнин

Три образовательных учреждения Вологды вошли в число 200 лучших школ России по подготовке математиков. Это Вологодский многопрофильный лицей, школа № 8 и лицей № 32. Они признаны лучшими в развитии таланта школьников в области математики и естественных наук по итогам 2021-2022 учебного года.

«Наши ребята всегда показывают отличные результаты в различных конкурсах и олимпиадах. Вы молодцы! Спасибо всем педагогам и наставникам, кто обучал и поддерживал наших детей», - рассказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Кроме вологжан, в 200-ку попал общеобразовательный лицей «АМТЭК» Череповца.

Первые три места в рейтинге заняли: Президентский физико-математический лицей №239 из Санкт-Петербурга, Общеобразовательная школа Центра педагогического мастерства Москвы и СУНЦ МГУ (Москва).

Рейтинг составлен образовательным центром «Сириус» при поддержке Московского центра непрерывного математического образования и портала Olimpiada.ru.