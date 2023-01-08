В Бабаевском районе родственники спасли маленькую девочку на пожаре, но сами погибли

На месте дома - пепелище. Фото: СУ СК по Вологодской области.

В Бабаевском районе на пожаре погибли трое человек. На месте работали следователи.

Возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тел трех человек в жилом доме после произошедшего пожара (ч. 3 ст. 109 УК РФ). ЧП случилось под утро 8 января. Горел деревянный жилой дом с печным отоплением на ул. Ленина в п. Тимошкино. Местные жители сообщили о пожаре в экстренные службы. На пепелище внутри квартиры были обнаружены обгоревшие тела проживавших в ней 49-летнего мужчины и 55-летней женщины, а также 85-летней матери погибшей.

По данным следствия, до приезда пожарных они сумели спасти через окно малолетнюю внучку, при этом сами погибли в огне. Выжившая 8-летняя девочка приехала на каникулы к своим родственникам из Череповца. Телесных повреждений, повлекших вред здоровью, ребенок не получил.

Как сообщает СУ СК по Вологодской области, следствием рассматриваются различные версии произошедшего, в том числе нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи погибшими, а также неосторожное обращение с огнем с их стороны.

Следователями завершены осмотры места происшествия и тел погибших. В рамках возбужденного уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) назначен комплекс судебных экспертиз, продолжаются следственные действия, направленные на установление причин и условий, приведших к гибели людей.