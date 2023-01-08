В Вологде будут собирать елки для переработки

Передвижные измельчители превратят елки в щепу. Фото: Вологда.рф

Как и в прошлый год, вологжане могут сдать елки на переработку. С 14 января в городе появятся контейнеры, куда вологжане могут принести елки. А 21 января в Вологде по пяти адресам пройдет экологическая акция «дЕльный круговорот».

С 14 по 21 января такие контейнеры будут стоять в трех местах: ЖК «Флагман» (ул. Машиностроительная, 26), ЖК «Высота» (ул. Сергея Преминина, 10Б) и ЖК «Звёздный» (ул. Гагарина, 82а).

21 января точки приема новогодних елок будут работать с 11:00 до 14:00 по пяти адресам: ВК «Вологодская слобода», площадка у Дворца спорта на ул. Конева, 2в, во Фрязиновском и Рождественском парках, а также в скейт-парке «Яма».

При этом 21 января вологжане, которые принесут ели на переработку, смогут получить подарки. Также планируется организация развлекательной программы.

Сданные на переработку деревья расщепят, щепу волонтеры передадут в приюты для бездомных животных и в Ботанический сад для использования ее в качестве утеплителя.

Организатором мероприятия выступает Молодёжный центр «ГОРКОМ35» при поддержке Управления по молодёжной политике Вологды. Как сообщают организаторы, в прошлом году вологжане сдали на переработку 750 елей.