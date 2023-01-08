Гуманитарная помощь отправилась в зону СВО из Вологодской области

В зону СВО из Вологодчины отправилась первая в этом году партия гуманитарной помощи. Это полторы тонны груза, так необходимого нашим воинам. В сборе участвуют предприятия, некоммерческие организации и простые вологжане.

Пункт сбора развернут в молодежном центре «ГОРКОМ35». Он работает по сокращенному графику, однако с понедельника вернется к полному рабочему дню.

Вологжане приносят медикаменты, бытовая химия, продукты, теплые вещи, обувь, раскладушки, а также инструменты, печи, газовые баллоны и окопные свечи. Все это необходимо нашим землякам на в зоне СВО.

Всего в минувшем году из Вологды от волонтеров было отправлено больше 150 тонн гуманитарной помощи, сообщает ВЕСТИ 35.