Пассажирский самолет Мурманск-Москва подал сигнал бедствия над Вологодчиной

Самолет, летевший из Мурманска в Москву, подал сигнал тревоги над Вологодской областью. «Boeing 737 из Мурманска в Москву установил сигнал ответчика «general emergency», — цитирует слова собеседника агентство ТАСС. На тот момент борт находился на высоте 10 км, примерно на середине пути - над Вологодской областью. Он уже начинал снижение. Рейс в Москву из Мурманска выполняла авиакомпания «Победа». Борт DP 6856 вылетел из Мурманска в 20:30 и должен был прилететь в 22:52. В 23:05 (мск) ТАСС сообщил, что самолет совершил благополучную посадку в аэропорту Шереметьево.

Как сообщают коллеги из Москвы со ссылкой на пресс-службу аэропорта, на борту самолета был обнаружен подозрительный предмет. В самолете находилось 189 пассажиров и шесть членов экипажа. Пассажиры были высажены в «стерильную» зону аэропорта.

Для расследования инцидента привлечены сотрудники правоохранительных органов.