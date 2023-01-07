Вологодский сенатор предложил выкупить авианосец у Китая и назвать его именем Жириновского

Купить авианосец у Китая и назвать его в честь умершего лидера предложил вологодский депутат ГД Сергей Каргинов. Он является членом фракции ЛДПР, занимает должность первого зампреда Комитета ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики. По его мнению, приобретенное Россией судно надо переименовать в честь Владимира Жириновского.

Как сообщил Сергей Каргинов, недостроенный авианесущий крейсер „Варяг“ по договору о разделе Черноморского флота СССР перешел Украине. Позже он был продан КНР для переоборудования его в казино.

"Корабль должен был стать одним из основных в СССР. После развала страны Украина предпочла его продать фактически за несколько бутылок водки, по цене металлолома. Учитывая сложившуюся ситуацию, предлагаю выкупить корабль у Китая, присвоить ему имя основателя ЛДПР Владимира Жириновского и сделать флагманом Черноморского флота", - цитирует слова Каргинова РИА Новости. Соответствующее Обращение депутата направлено на имя директора департамента азиатского и тихоокеанского сотрудничества МИД РФ Алексея Овчинникова.

По данным Википедии, «Ляони н» под неофициальным именем «Ши Лан» заложен 6 декабря 1985 года на верфи в Николаеве для ВМФ СССР под названием «Рига». 19 июня 1990 года переименован в «Варяг».

Корабль изначально задумывался как тяжелый авианесущий крейсер. В 1991-м страна распалась, а корабль достался Украине. В 1992 году законсервирован при технической готовности около 70%.

В 1998 году был куплен Китаем, официально — для организации на нём плавучего центра развлечений. Однако в Китае был достроен как авианосец. 25 сентября 2012 года вошёл в состав ВМС НОАК. По состоянию на 17 июня 2022 года — один из трёх полностью завершённых постройкой и переданных ВМС НОАК авианосцев КНР, пишет Википедия.