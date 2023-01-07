Под Вологдой горел цех рыбзавода

7 января в поселке Кубенском, что под Вологдой, произошел крупный пожар. Горел рыбный завод. Огонь распространился на площади в 100 квадратных метров. ЧП случилось в начале шестого вечера. МЧС получили звонок: горит в цехе «Кубенского рыбзавода», который находится по адресу Озерный проезд, 1. Огонь быстро распространился на площади в 100 кв. метров в производственном помещении и раздевалке. Об этом первой сообщила газета «Маяк».

На начало седьмого вечера, пожарные ликвидировали открытое горение и проливали тлеющие конструкции, сообщает портал Город Во со ссылкой на МЧС. Причину и очаг возгорания установят специалисты. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал.