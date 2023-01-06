Новые льготы на Вологодчине получили родители детей-инвалидов

В Вологодской области около 5 тысяч детей-инвалидов. Их родителей коснется новый закон, вступивший в силу с 1 января 2023 года. Поправки в ст. 262 Трудового кодекса РФ были подписаны Президентом России Владимиром Путиным.

Отныне родители детей-инвалидов могут объединить положенные дополнительные выходные в месяц в единый отпуск по уходу за ребенком сроком до 24 дней.

«Ранее родители (опекуны) могли ежемесячно брать четыре дополнительных оплачиваемых выходных для ухода за детьми-инвалидами. "Накопить" такие выходные было нельзя. Их можно было использовать только в течение одного месяца. Но зачастую ребятам с особенностями здоровья требуется прохождение лечебных и реабилитационных мероприятий, длительных по времени. При этом им нужны сопровождающие, именно поэтому и было принято такое решение», — прокомментировал первый заместитель Губернатора области Эдуард Зайнак.

Рассчитывать на получение выходных может один из родителей- или опекун, или попечитель.