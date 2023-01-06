Вологодская область удвоила производство яиц

Фото: Департамент сельского хозяйства Вологодской области.

Вологодчина нарастила производство яиц и молока. По словам заместителя губернатора Вологодской области Михаила Глазкова в 2022 году работники сельского хозяйства смогли нарастить выпуск продукции. Так, надои молока увеличились на 2,4% к уровню аналогичного периода прошлого года, а производство яиц - на 100%.

Неплохим оказался и с точки зрения заготовки фуража и сена. «Агропромышленный комплекс области продолжает развиваться, обеспечивая продовольственную безопасность региона и страны», — отметил Михаил Глазков.