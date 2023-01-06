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НовостиПроисшествия6 января 2023 12:28

Мужчина на иномарке убился в Череповецком районе

Его автомобиль перевернулся
Иван Чухнин
Фото: УМВД по Вологодской области.

Фото: УМВД по Вологодской области.

В Вологодской области произошло смертельное ДТП. Трагедия случилась утром 6 января на пятом километре дороги Череповец - Ирдоматка.

За рулем находился 71-летний водитель. Он на машине Хендай Солярис ехал из Череповца. Однако не справился с управлением, иномарка выскочила в кювет и перевернулась. Мужчина получил травмы, скончался на месте ДТП до приезда врачей.

Причины и обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.