Подозреваемый в жестоком убийстве вологодской журналистки Анны Саблиной ранее был судим

Стали известны некоторые подробности задержания подозреваемого в убийстве вологодской журналистки Анны Азовской-Саблиной.

Как сообщает журналистам телеканала Россия 24 представитель силовиков подполковник Максим Колосветов, во вскрытой квартире они увидели мужчину с ножом, который "при задержании оказал сопротивление".

Выяснилось, что предприниматель из Вологды 1989 года рождения ранее был судим за нанесение тяжких телесных повреждений.

«Со слов обвиняемого, с потерпевшей он знаком с июля 2021 года, приехали в Москву 31 декабря, арендовав квартиру. 3 января они поссорились, и он несколько раз ударил женщину кухонным ножом, который был в квартире, после чего она попыталась спрятаться в ванной комнате, однако он смог открыть дверь и продолжил наносить удары. Обвиняемый также пояснил, что употреблял спиртные напитки», - говорится в Telegram-канале столичной прокуратуры.

Во время судебного заседания обвиняемый признал вину в полном объеме, попросил избрать ему в качестве меры пресечения подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Однако суд избрал в отношении 33-летнего мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта 2023 года.

Ранее сообщалось, что на одиннадцатом этаже в квартире дома на улице Полины Осипенко в Москве обнаружено тело женщины 1988 года рождения. При осмотре на теле потерпевшей обнаружено не менее 30 колото-резаных ран.