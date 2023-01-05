Любимый многими вологжанами режиссер Никита Михалков попал в больницу с ковидом

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77-летний Никита Михалков попал в больницу в тяжелом состоянии из-за ковида. У режиссера обнаружили пневмонию. Об этом сообщают СМИ

Никита Михалков в бытность губернатора Вячеслава Позгалева часто бывал на Вологодчине. С Вячеславом Евгеньевичем они вместе охотились - не только на Вологодчине, но и в Африке. Режиссер получил в аренду надел в Междуреченском районе, где в деревне Мытница он построил поместье в деревне Мытница. Фактически в ведении Михалкова находилось более половины территории района. Однако сейчас Михалков больше занимается делами московскими и всей страны.