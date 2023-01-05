В Вологде из-за морозов меняют культурную программу

В Вологде несколько праздничных мероприятий отменили из-за аномально холодной погоды. Как сообщает пресс-служба городской администрации, с 6 по 9 января ожидается морозная погода, среднесуточная температура воздуха составит на семь градусов ниже климатической нормы. 6 января температура понизится до минус 25 градусов.

Поэтому решено отменить некоторые мероприятия.

Так, 6 января, из-за понижения температуры воздуха до минус 25 градусов, на Кремлевской площади отменяется игровая программа для детей „Снежгород“, а также представление „Ушастая сказка“ от театра из Череповца „ARTist“».

Перенесена ярмарку вологодских рукодельниц и конкурс снеговиков, которые должны были пройти в скейт-парке «Яма», с 6 на 14 января.

Возможны переносы на другие даты мероприятий, которые запланированы и на 7 января.

Новогодняя программа «Дед Мороз и ёлочка» в парке Ветеранов будет проведена - у участников будет возможность согреться в арт-резиденции Деда Мороза, а также принять участие в мастер-классах по декоративному искусству.