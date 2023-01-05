На вологодских дорогах, несмотря на морозы, мобильные пункты обогрева не будут развертывать

На Вологодчину пришли рождественские морозы Температура опускается и завтра столбик термометра может пересечь отметку минус 30 градусов. Особую тревогу вызывают путешественники на автомобилях. На вопрос журналиста областного телевидения Евгения Ерошкина: "Подскажите, будут ли завтра в связи с холодами работать какие-нибудь пункты обогрева на въездах в Вологду?" сотрудник МЧС Ксения Колотилова ответила: "Нет, не планируется, на трассе есть стационарные пункты, кафе, АЗС, дежурят сотрудники ГИБДД, в мобильных пунктах обогрева нет необходимости".