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НовостиОбщество5 января 2023 12:27

На вологодских дорогах, несмотря на морозы, мобильные пункты обогрева не будут развертывать

В случае ЧП нужно надеяться друг на друга и на ГИБДД
Иван Чухнин

На Вологодчину пришли рождественские морозы Температура опускается и завтра столбик термометра может пересечь отметку минус 30 градусов. Особую тревогу вызывают путешественники на автомобилях. На вопрос журналиста областного телевидения Евгения Ерошкина: "Подскажите, будут ли завтра в связи с холодами работать какие-нибудь пункты обогрева на въездах в Вологду?" сотрудник МЧС Ксения Колотилова ответила: "Нет, не планируется, на трассе есть стационарные пункты, кафе, АЗС, дежурят сотрудники ГИБДД, в мобильных пунктах обогрева нет необходимости".