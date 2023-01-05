Вологжане выстаивают очередь в картинную галерею

Очередь в кассу картинной галереи 5 января 2023 года.

В новом здании Вологодской областной галереи - очереди. Вологжане семьями отправились знакомиться с экспозициями. Кстати, стоимость полного билета на все этажи составляет 450 рублей.

Юлия Кривошапкина : "Замечательное событие , но что бы посетить всей семьей очень дорого. В Москве и Санкт-Петербурге посещение музеев и картинных галерей детям до 14 лет бесплатно , с 14-18 лет копейки билет стоит. Жаль, что у нас в Вологде платно".

И еще: по словам очевидцев, на входе скапливается немало народа - чтобы купить билет приходилось стоять около получаса. Впрочем, "Хорошо, хоть не на улице".

Как выяснилось, в современном храме искусств не отлажена система продажи билета: даже прочесть пространный прейскурант со множеством льгот требуется немало времени. Вот что сообщил один из экскурсантов: "Очередь из-за кассы, очень много скидок. льгот. Пока посчитают, ВРУЧНУЮ запишут в журнал учета, вырежут ножницами билеты..."

Часть людей пришли на экскурсию, в 14:00 - новая волна на мастер-классы.

Людей много именно в предкассовом пространстве, на этажах никаких неудобств не наблюдается.

В соцсетях разыгралась дискуссия - можно ли называть галерею простонародным "картинка". Алла Носкова, например, против: "Всегда посещали ее с трепетом и благоговением. Считали храмом Искусства..."

Юля Махова, напротив, считает: "Те ,кто ходит в картинку часто, ее называют так. И это что-то родное прекрасное и любимое с детства..."

Вологжане с благодарностью и горечью вспоминают бывшего директора областной картинной галереи, который так и не дожил до открытия нового здания: Алла пишет: "И будем вечно благодарны Владимиру Воропанову, который внес огромный вклад в развитие культуры области, всю свою жизнь отдал любимому делу..."

Несмотря на рабочие дни, телефоны в картинной галерее, чтобы навести справки, молчат.

Маргарита Студентова пишет в официальном паблике галереи: "По указанным телефонам никто не отвечает. Как можно записаться на мастер-класс? Есть ещё варианты?" Но и в соцсетях ей ответа нет.

Напомним, ранее главная экспозиция областной картинной галереи находилась в здании Воскресенского собора, которое в 2016 году было передано церкви.