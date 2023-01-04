Президент освободил вологодского генерала от должности

В сети появился официальный внутренний документ, подтверждающий увольнение высокопоставленного силовика. Указ президента об освобождении начальника Управления МВД по Вологодской области Виктора Пестерева датирован 30 декабря и имеет пометку «для служебного пользования».

При этом 37-летний Александр Дерягин, уроженец Бабушкинского района был назначен на должность заместителя начальника управления МВД – начальника полиции УМВД по Вологодской области приказом министра еще 8 ноября 2022 года.

СМИ со ссылкой на руководителя пресс-службы УМВД области Евгения Ворочалкова сообщают, что генерал до 9 января находится в отпуске, информацию об увольнении генерала не подтверждает, но и опровергает.

Виктор Пестерев родился в Соколе в 1964 году. Он назначен начальником Вологодского областного УМВД в июле 2017 года. Он переведен с аналогичной должности в в Белгородской области, где занимал пост около 7 лет.