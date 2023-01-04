Названы изменившиеся суммы соцвыплат в Вологодской области

Названы суммы соцвыплат из областного бюджета. Они изменены в связи с ростом прожиточного минимум. Речь идет о ежемесячной выплате на третьего и каждого последующего ребенка и других пособий, которые рассчитываются от прожиточного минимума. Напомним, его увеличили с 1 января 2023 года. Как сообщает пресс-служба правительства Вологодской области, «Размер выплаты на третьего и каждого последующего ребенка в 2023 году составляет 14083 рубля. Размер ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно и на детей от 8 до 17 лет для тех семей, кому такие выплаты назначены, пересмотрен и составляет 7041 рубль 50 копеек, если семье выплата назначена в размере 50% прожиточного минимума. 10562 рубля 25 копеек, или 14083 рубля, если выплата назначена в размере 75 или 100% прожиточного минимума соответственно».

Как сообщил первый заместитель губернатора Эдуард Зайнак, с 1 января 2023 года ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17 лет не назначают. Семьи могут обращаться за новой ежемесячной выплатой в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Региональная социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам с 2023 года также рассчитывается исходя из величины прожиточного минимума пенсионера. В 2023 году прожиточный минимум пенсионера составляет 12486 рублей.При этом размер социальной доплаты к пенсии рассчитывается для каждого неработающего пенсионера индивидуально.

Также в 2023 году проиндексирована ежегодная выплата Почетным донорам - 16578 рублей 10 копеек.