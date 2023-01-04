В Вологодской области на работе погиб 30-летний помощник машиниста

Фото: СУ СК по Вологодской области.

Следователи рассказали о ЧП на железной дороге. В Вохтоге они устанавливают обстоятельства гибели помощника машиниста на железной дороге Ему было 30 лет.

СУ СУ по Вологодской области сообщает, что дело ведут специалисты Вологодского межрайонного следственного отдела. Помощник машинист погиб 2 января вечером при выполнении работ по сцепке железнодорожных вагонов на станции вблизи станции Вохтога.

По данным следствия, 30-летний работник коммерческой организации, выполняя работу по сцепке железнодорожных вагонов в составе локомотивной бригады, оказался зажатым между ними, получив при этом смертельные травмы. "Следствием будут установлены все обстоятельства производства маневра, причины, способствовавшие происшествию", - сообщает ведомство.