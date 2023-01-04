На Вологодчину идут рождественские морозы

На Вологодчину надвигаются рождественские морозы. Температура начнет падать и будет стремиться к отметке минус 30.

4 января в регионе ожидается облачная с прояснениями погода. Уже в ночь на 5 января она достигнет местами до −20, днем повысится. Ветер западный, северо-западный, 6−11 метров в секунду, возможет туман, местами снег, ожидается гололедица и снежный накат.

Ночью с 5 на 6, 6 - 7 и 7- 8 января днем прогнозируют около 20, ночью — до −25, местами до минус 30.

Морозы могут ослабнуть только после РОждества, ветер сменится на восточный и юго-восточный, усилится, возможны снегопады.