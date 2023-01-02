Сергей Воропанов уверен, что сложный год объединил вологжан

Мэр Вологды Сергей Воропанов, поздравляя вологжан с Новым годом, подчеркнул, что ушедший год объединил и вологжан, и всех россиян для решения общих задач.

«2022 год был непростым: с новым взглядом на ситуацию, сложными решениями, переоценкой ценностей. Но он запомнился также масштабным строительством инфраструктурных объектов, значимыми достижениями земляков. Всё это результат совместной работы людей — представителей власти, бизнеса, общественности. Всегда горжусь активностью наших вологжан, их стремлением сделать наш город более комфортным, привлекательным, современным и при этом сохранять его самобытность и уникальность», — говорит Мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сергей Александрович уверен, что жителей города ждут новые свершения и победы.

Он сказал: "Главное — сохранять бодрость духа, веру в собственные силы и желание достигать поставленные цели".

В своем поздравлении он пожелал всем вологжанам счастья, здоровья и благополучия.