Названы любимые имена для новорожденных на Вологодчине

В 2022 году самое популярное имя для вологодских младенцев стало Артём и София. Об этом сообщил первый заместитель губернатора Вологодской области Эдуард Зайнак.«Всего в области родилось почти пять тысяч мальчиков, из них 241 названы именем Артём. Оно лидирует уже седьмой год подряд, с 2015 года», – написал в соцсетях Эдуард Зайнак.

Он пишет: «Имя София – лидер среди женских имен на протяжении последних пяти лет, оно сохранило свою популярность и в 2022 году. Почти такое же распространение у имени Ева. Из 4 500 новорожденных девочек этими именами назвали 179 и 175 малышек». Вологжане любят имя Мария - 156 малышек были так названы в минувшем году.

Новорожденных мальчиков, кроме Артёма, чаще всего называли Михаил и Александр.