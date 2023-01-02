Вологжане не торопятся жениться и заводить детей

Вологжане стали стали позже жениться и рожать детей. Люди не спешат вступить в брак, средний возраст рожающих первого ребенка растет не первый год. По данным кандидата экономических наук Ольги Калачиковой, средний возраст женщин, рожающих впервые, приблизился к 30 годам - равен 29,3 года. Женятся вологжане в среднем в 25—34 года. В то же время, растет и доля повторных браков. В брак средние россияне вступают также в 25–34 года. А вот рожают первенца - значительно раньше: ребенком обычно обзаводятся уже к 25,9 годам.