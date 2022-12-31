Жителей Вологды предупредили о сомнительной погоде в новогоднюю ночь

Центр гражданской защиты Вологды предупредил местных жителей о возможном ухудшении погодных условий в ночь с 31 декабря на 1 января. Воздух может прогреться от 0 до +2 градусов. Прогнозируется сильный снег, переходящий в морось. Местами гололед и налипание мокрого снега.

Из-за сложных погодных условий возможно возникновение ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, нарушением функционирования дорожно-коммунальных служб, увеличением количества ДТП, заторов на трассах, ограничениями при проведении аварийно-восстановительных работ, нарушения жизнеобеспечения населения, возможны обрушения слабоукрепленных, широкоформатных и ветхих конструкций, повреждение кровли жилых домов различной этажности, падение деревьев со слабой корневой системой.

Если возникла ЧС, звоните 112 — единый номер экстренных служб или (8172) 72-99-99 — телефон доверия ГУ МЧС России по Вологодской области