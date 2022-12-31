Жители Вологды отдали дистанционным аферистам 132 млн рублей за год

Сотрудники полиции подводят итоги года. Оказалось, что девять сотен жителей Вологды отдали дистанционным мошенникам более 132 млн рублей за прошедший 2022 году. Подробности сообщил мэр города Сергей Воропанов.

Чаще всего вологжане переводили не только собственные сбережения, но и кредитные деньги. Воропанов заявил, что средства уходят людям, которые так или иначе связаны с Украиной. К жителям областного центра обычно обращаются преступники, представляющиеся по телефону сотрудниками банков, правоохранительных органов, либо родственниками, которые попали в беду.

Мэр призвал вологжан сообщить об аферистам родным и близким, особенно пожилым. «Давайте сделаем, чтобы ни одна копейка не ушла из бюджета наших вологодских семей!» – отметил Сергей Воропанов