Почти миллиард рублей получит сельское хозяйство Вологодчины из федерального бюджета

Почти миллиард федеральных бюджетных средств будет направлен на поддержку агропромышленного комплекса и развитие сельских территорий Вологодчины в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Вологодской области.

По сравнению с 2022 годом объем субсидирования увеличился на 32% на три госпрограммы: развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия; комплексного развития сельских территорий, а также эффективного вовлечения в оборот земель сельхозназначения и развития мелиоративного комплекса. Всего с Минсельхозом заключены 11 Соглашений на общую сумму 957,4 миллиона рублей. Средства предоставляются на условиях софинансирования.

Так, на поддержку собственного производства молока, племенного животноводства, сельскохозяйственного страхования, элитного семеноводства, производство картофеля и овощей, гранты на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств будут привлечены 747,7 миллиона рублей.

Среди новых направлений господдержки – субсидии на реализацию федерального проекта «Развитие отраслей овощеводства и картофелеводства» (17,8 миллиона рублей) и на развитие сельского туризма (7,7 миллиона рублей).