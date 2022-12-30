В Череповце увеличилось число электромобилей

В Череповце удвоилось количество электромобилей. В 2022 году зарегистрировано 11 электрокаров, за 2021-й — шесть. Всего в 2022 году поставлено на учет 6 700 новых машин, в 2021 году было 9 639. Такие данные сегодня сообщает официальный сайт Череповца. Иметь электрокар - выгоднее. За авто не нужно платить транспортный налог. Такой транспорт не загрязняет воздух. Как в Вологде, так и в Череповце повсеместно открываются электрозаправки.

В Череповце первые права в 2022 году получили больше 1 700 человек и произошло 285 ДТП, пять человек погибли, 338 получили травмы. Первые права в 2022 году получили больше 1 700 человек. ДТП в 2022 году произошло меньше: 285 против 292 в 2021-м.

«В ДТП пять человек погибли, 338 получили травмы. За год наши сотрудники отстранили от управления больше 700 водителей, которые были в состоянии опьянения или отказались от медосвидетельствования. Зафиксировано больше 5 500 нарушений проезда пешеходных переходов, около десяти тысяч правонарушений у пешеходов», — рассказал cherinfo начальник ГИБДД по Череповцу Николай Баёв.

Источник: https://cherinfo.ru/news/125662-v-2022-godu-cerepovcane-kupili-pocti-v-dva-raza-bolse-elektromobilej?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop