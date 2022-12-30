Вологодская область вошла в первую десятку регионов по дорожному строительству

Вологодская область совершила дорожный прорыв: регион вошел в топ-10 регионов России по темпам дорожного строительства. В последние годы на Вологодчине стало больше хороших дорог. По итогам реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги», регион по исполнению дорожной деятельности вошел в десятку регионов-лидеров. А региональная проектная команда области удостоилась диплома за прогресс в работе.

По словам губернатора, есть понимание, что дороги - не просто объекты дорожной инфраструктуры. Это и качество жизни людей. " Мы не собираемся останавливаться на достигнутом, большой объем работ запланирован и на следующий год. Мы будем приводить в порядок и федеральные трассы, и региональные, муниципальные дороги, и улицы городов. Продолжаем держать курс на развитие", — заверил губернатор Олег Кувшинников.