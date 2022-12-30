В Череповце усилен контроль ГИБДД над водителями

В Череповце ГИБДД усилили контроль за водителями: правоохранители все новогодние праздники будут бороться с пьянством за рулем. Они намерены выявлять нетрезвых водителей. Каждый череповчанин может внести свою лепту: известно о передвижении нетрезвого водителя, нужно незамедлительно сообщить об этом телефонам 112 или 67-12-50.

С 30 декабря 2022 года по 8 января 2023 года проходит оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель», начнутся массовые проверки водителей. «Управление транспортным средством в состоянии опьянения, либо отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, влечет наложение административного штрафа в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления ТС на срок от полутора до двух лет. За повторное совершение таких правонарушений грозит уголовная ответственность», — напоминает отдел ГИБДД по г. Череповцу.

В минувшем году к административной ответственности в Череповце были привлечены более 700 водителей, в городе произошло 16 ДТП, в которых 1 человек погиб и 21 получили травмы.