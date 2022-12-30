Новогодняя ярмарка работает на пощади Революции в Вологде

Праздничная торговля на главной площади Вологды продлится 30 декабря до 19:00. Вологжане могут купить и подарки на Новый год, и продукты к праздничному столу. «Всего работает более 40 торговых точек. Здесь продаются: лесные ягоды и варенье, пастила, свежее мясо и деликатесы из него, текстильная продукция, новогодние игрушки, валенки и валяная обувь, всевозможная сувенирная продукция, а также подарочная упаковка, ковка, кожаные изделия и многое другое.

Участниками ярмарки стали предприниматели, руководители торговых предприятий, владельцы крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, ремесленники.

На площади будет работать новогодняя фотозона, а желающих угощают сбитнем, сваренным из мёда, пряностей и трав.