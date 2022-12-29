Трое череповчан насмерть забили устюжанина у пивного ресторана

Фото: СУ СК РФ по Вологодской области

В Череповце 3 декабря трое мужчин жестоко избили 30-летнего устюжанина. Подробности уголовного дела об умышленном причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Череповчане отдыхали в пивном ресторане в торговом центре на Октябрьском проспекте, рядом выпивал пострадавший, который им чем-то не приглянулся.

Разборки перетекли на улицу, где устюжанина серьезно побили. Драчуны скрылись. Медики пытались спасти травмированного, но через неделю он скончался на больничной койке.

Полицейские арестовали подозреваемых местных жителей 34, 29 и 37 лет. Им предъявлено обвинение. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанных меры пресечения в виде заключения под стражу.