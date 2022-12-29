Тотьмич перерезал матери-пенсионерке горло

В Тотьме задержали 44-летнего местного жителя по подозрению в убийстве собственной 64-летней матери. Подробности уголовного дела сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Трагедия произошла в ночь на 28 декабря. В полицию позвонил сам подозреваемый: он рассказал, что в его квартире на улице Лесотехникум находится тело матери с телесными повреждениями.

Сотрудники следственного отдела заметили на теле потерпевшей несколько колото-резаных ран шеи. Улики указывали на причастность к убийству ее сына, в связи с чем он был задержан и допрошен.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы и характер взаимоотношений в семье. Стало известно, что мать с сыном проживали вдвоем и злоупотребляли спиртным, в том числе и тем злополучным вечером. Следователи будут ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.