Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия29 декабря 2022 12:07

Тотьмич перерезал матери-пенсионерке горло

На шее погибшей обнаружены колото-резаные раны
Евдокия САХАРОВА

В Тотьме задержали 44-летнего местного жителя по подозрению в убийстве собственной 64-летней матери. Подробности уголовного дела сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Трагедия произошла в ночь на 28 декабря. В полицию позвонил сам подозреваемый: он рассказал, что в его квартире на улице Лесотехникум находится тело матери с телесными повреждениями.

Сотрудники следственного отдела заметили на теле потерпевшей несколько колото-резаных ран шеи. Улики указывали на причастность к убийству ее сына, в связи с чем он был задержан и допрошен.

На данный момент устанавливаются обстоятельства произошедшего, в том числе мотивы и характер взаимоотношений в семье. Стало известно, что мать с сыном проживали вдвоем и злоупотребляли спиртным, в том числе и тем злополучным вечером. Следователи будут ходатайствовать о заключении мужчины под стражу.