В лобовой аварии на вологодской трассе пострадали трое детей и двое взрослых

Фото: Областной УГИБДД

Вечером в минувшую среду, 28 декабря, на вологодской трассе произошло серьезное ДТП, пострадали пятеро человек. В 18:54 на 49 километре автодороги Вологда – Тихвин – Р-21 «Кола» на территории Шекснинского района столкнулись "Ауди" и "Хендай". Подробности аварии сообщила пресс-служба областного Управления Госавтоинспекции.

33-летний водитель "Ауди" не справился с управлением, авто ушло в занос на встречную полосу. Там произошло столкновение с "Хендай Солярис", за рулем которой находился 33-летний мужчина.

В ДТП пострадал 34-летний пассажир «Ауди» и четверо пассажирок «Хендая»: 31-летняя женщина и девочки 0-9 лет. Они получили травмы различной степени тяжести.