Вологжанка снялась в 10 сезоне шоу "Голос.Дети"

Вологжанка приняла участие в главном вокальном проекте страны - шоу "Голос.Дети". Речь идет о Дарье Бучинской - воспитаннице студии эстрадного искусства "Чудетство" вологодского Дворца творчества детей и молодежи. Чтобы попасть на проект, Дарья прошла жесткий отбор из десятка тысяч претендентов. Талант и обаяние, артистизм - все это позволили юной певице принять участие в юбилейном, 10-м сезоне популярного ТВ-шоу, которое с неизменным успехом идет на Первом канале. По словам девушки - все, что произошло с ней в 2022 году - это и большая радость, и бесценный новый опыт. Напомним, судьями и наставниками сезона стали Баста, МакSим и Егор Крид. Увидеть выступление вологжанки можно будет на Первом канале, в пятницу, 30 декабря в 21:30.

В прошлом году учащаяся детской школы искусств № 2 им. Трифонова Дарья Бучинская получила диплом 3 степени в финале XIV Всероссийского конкурса-фестиваля «Хрустальные звездочки», который состоялся в Москве. Кроме того, Дарья входила в число обладателей городской стипендии, которую получают талантливые школьники.