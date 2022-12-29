Стоимость питания вологодских школьников ползет вверх

В Вологодской области стоимость питания школьников увеличится на 14 рублей. Стоимость льготного питания школьников 5-11 классов в Вологодской области вырастет в 2023 году с 63 до 77 рублей в день на одного ребенка, то есть более, чем на 20 процентов. Это коснется более 22 тысяч детей-льготников.

Увеличение на 22% за счет областного бюджета также затронет размер компенсации расходов на питание родителям. Конечно, увеличение финансирования связано и с ростом цен на продовольствие. Примерно на такую цифру подорожали продукты.