Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество29 декабря 2022 9:10

В Череповце количество сертификатов на дополнительное образование детей станет больше

В 2023 году их число увеличится до 13038
Евдокия САХАРОВА

В следующем году в Череповце увеличится количество сертификатов на дополнительное образование детей. Как заявил мэр города Вадим Германов, в 2023 году их число увеличится до 13038 штук. В первом полугодии номинал сертификата составит 5 тысяч рублей, которые можно направить на оплату занятий, которые ребенок посещает после школы.

"Выбор программ - огромный. Каждая школа, детский сад, а также Центр детского и юношеского творчества, Центр детского творчества и методического обеспечения и "Кванториум" предлагают образовательные программы, среди которых любой найдет то, что ему действительно интересно", - рассказал о возможностях градоначальник.

Заявку на сертифицированную программу дополнительного образования можно будет подать в январе 2023 года на сайте vologda.pfdo.ru