В Череповце количество сертификатов на дополнительное образование детей станет больше

В следующем году в Череповце увеличится количество сертификатов на дополнительное образование детей. Как заявил мэр города Вадим Германов, в 2023 году их число увеличится до 13038 штук. В первом полугодии номинал сертификата составит 5 тысяч рублей, которые можно направить на оплату занятий, которые ребенок посещает после школы.

"Выбор программ - огромный. Каждая школа, детский сад, а также Центр детского и юношеского творчества, Центр детского творчества и методического обеспечения и "Кванториум" предлагают образовательные программы, среди которых любой найдет то, что ему действительно интересно", - рассказал о возможностях градоначальник.

Заявку на сертифицированную программу дополнительного образования можно будет подать в январе 2023 года на сайте vologda.pfdo.ru