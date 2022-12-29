Вологодский предприниматель попался на даче взятки работнику сокольской больницы

Фото: Управление ФСБ России по Вологодской области

В Вологде на местного предпринимателя возбудили уголовное дело о даче взятки должностному лицу в значительном размере. Подробности сообщила пресс-служба СУ СК по Вологодской области.

Следствие считает, что днем 23 ноября сотрудник отдела продаж индивидуального предпринимателя, дал взятку должностному лицу Сокольской ЦРБ. Бизнесмен занимается оптовой торговлей медицинскими изделиями на территории Вологодской области. Мужчина желал получить контракты на поставку продукции для сокольской больницы. Должностному лицу лечебного учреждения было передано 117 тыс. рублей.

«Уголовное дело возбуждено на основании результатов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Вологодской области. Подозреваемый признался в содеянном. В настоящее время продолжаются следственные действия, направленные на закрепление доказательственной базы, в том числе допросы лиц, которым могут быть известны обстоятельства, имеющие значение для расследования и разрешения уголовного дела», — поясняют в СУ СК РФ по Вологодской области.