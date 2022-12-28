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НовостиЗдоровье28 декабря 2022 14:10

На новогодних праздниках вологжанам будет доступна круглосуточная медпомощь

Режим работы приемных отделений стационаров и станций скорой будет 24/7
Евдокия САХАРОВА

Глава департамента здравоохранения Вологодской области сообщил подробности режима работы медучреждений на новогодних праздниках. С 31 декабря по 8 января приемные отделения стационаров и станции скорой помощи будут работать в круглосуточном режиме.

А в поликлиниках за неотложной помощью можно обратиться в часы работы учреждения.

Утвержден и график работы узких специалистов, врачебной комиссии, лабораторий, диагностических и рентгенологических кабинетов. Если вы заметили у себя симптомы ОРВИ, обратитесь в поликлинику по месту жительства в часы приема дежурных врачей. С этой информацией можно ознакомиться на официальных сайтах и страницах в соцсетях медучреждений.

Коэффициент распространения коронавируса в регионе ниже единицы, а показатели заболеваемости ниже на 13% по сравнению с прошлой неделей. Зарегистрировано 235 случаев заряжения, 9 среди детей. Однако наблюдается подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом.