На Вологодчину поступили экспресс-тесты на грипп и ковид

В Вологодскую области прибыли 9,5 тысячи комбинированных экспресс-тестов на грипп и ковид. Их закупили на средства областного бюджета. Направлять тесты будут в больницы, станции скорой медицинской помощи и родильные дома, применять планируется на этапе госпитализации. Об этом сообщила пресс-служба Правительства области.

На данный момент в регионе высокий уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, показатели растут каждую неделю. Тактики лечения гриппа и COVID-19 отличаются, поэтому необходимо знать, какой именно вирус вызвал заболевание, и правильно оказать помощь. Анализы будут проводить по экстренным показаниям для того, чтобы разграничить потоки пациентов и назначить верное лечение.

В последнюю неделю идет снижение числа случаев заражения ОРВИ на 40% и рост случаев заражения гриппом на 39%. Основная доля случаев заболевания гриппом приходится на свиной грипп (А/H1N1). От гриппа привита половина населения региона.