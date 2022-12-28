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НовостиОбщество28 декабря 2022 12:33

В Великом Устюге с нового года подорожает проезд

Перевозчики намекают на подорожание топлива и запчастей
Евдокия САХАРОВА

В Великом Устюге с 1 января 2023 года плата за проезд в общественном транспорте повысится на 2 рубля. Подорожание билета объясняют увеличением стоимости топлива и запчастей. Об этом сообщило местное ПАТП.

В Великом Устюге и в Красавино за проезд придется выложить 30 рублей. Общий проездной будет продаваться за 1 тыс. рублей. Школьники, студенты и льготники (ветераны труда, инвалиды, многодетные родители и носители карты «Забота») могут его приобрести с 30% скидкой – за 650 рублей.

В Череповце и в Вологде также вырастет стоимость проезда.