Половина наблюдаемых водоемов в Вологодской области грязные

Вологжанам стал известен анализ проб воды за 2021 год. Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды региона опубликовал доклад о состоянии и охране окружающей среды. Оказалось, что вода большинства наблюдаемых водных объектов загрязненная – такую оценку получили 52,2% пунктов наблюдений. «Грязными» назвали 45,6% пунктов наблюдений, а «экстремально грязными» – 2,2%.

В вологодской водоемах обнаружено большое количество нефтепродуктов, соединений железа, меди, цинка и марганца. С 2020 года ситуация ухудшилась в 17 пунктах наблюдений, улучшилась только в двух.

С 2020 по 2021 год в Вологодской области в 6 раз увеличилось количество случаев высокого и экстремально высокого загрязнения рек и озер. Зарегистрировано 24 инцидента.

Чаще всего случаи высокого и экстремально высокого загрязнения поверхностных вод фиксировались в реке Пельшма в семи километрах к востоку от Сокола в районе автомобильного моста (50% от общего числа инцидентов) и реке Кошта в районе города Череповец, в одном километре ниже сброса сточных вод ПАО «Северсталь» (17%). Основными источниками загрязнения являлись предприятия металлургической и целлюлозно-бумажной промышленности, а также жилищно-коммунального хозяйства.