24-летнего жителя Вологды посадили на 9 лет за спонсирование террористов

Фото: Управление ФСБ России по Вологодской области

В Вологде осудили 24-летнего местного жителя по статье о финансировании терроризма. Как сообщает пресс-служба управления ФСБ по Вологодской области, в 2021 году молодой человек, находясь в Приморском крае, перечислил деньги на счет международной террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и ее структурного подразделения «Катиба Таухид валь-Джихад». Организации запрещены в России. Деньги предназначались на оружие, боеприпасы и обмундирование боевиков.

1-й Восточный окружной военный суд на выездном заседании в столице Вологодчины назначил молодому человеку 9 лет лишения свободы. Три года он должен будет провести в тюрьме, а оставшийся срок в колонии строгого режима. Приговор уже вступил в законную силу.