В Череповце "Северсталь" отремонтирует фасады трех объектов культурного наследия

Фото со страницы Евгения Виноградова
В Череповце в рамках реконструкции Советского проспекта отреставрируют фасады трех объектов культурного наследия регионального значения. Об этом заявил гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Евгений Виноградов.
Ремонт предстоит следующим домам:
- Советский проспект, 15 – это здание гостиницы, в которой в 1918-1920 гг. жил государственный деятель Никола Подвойский, а в 1926 году здесь останавливался нарком просвещения Анатолий Луначарский;
- Советский проспект, 19 – Дом Василия Дмитриевича Высоцкого, 1860 г, на данный момент тут разместился Музей археологии;
- Советский проспект, 35а – здание Городской думы, 1913 г, сейчас расположены Городское филармоническое собрание, Музей аптеки и Музей Александра Башлачёва.
Реставрация согласовывается с Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодчины. Работы намечены на 2023 год.