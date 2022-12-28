В Череповце "Северсталь" отремонтирует фасады трех объектов культурного наследия

Фото со страницы Евгения Виноградова

В Череповце в рамках реконструкции Советского проспекта отреставрируют фасады трех объектов культурного наследия регионального значения. Об этом заявил гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Евгений Виноградов.

Ремонт предстоит следующим домам:

- Советский проспект, 15 – это здание гостиницы, в которой в 1918-1920 гг. жил государственный деятель Никола Подвойский, а в 1926 году здесь останавливался нарком просвещения Анатолий Луначарский;

- Советский проспект, 19 – Дом Василия Дмитриевича Высоцкого, 1860 г, на данный момент тут разместился Музей археологии;

- Советский проспект, 35а – здание Городской думы, 1913 г, сейчас расположены Городское филармоническое собрание, Музей аптеки и Музей Александра Башлачёва.

Реставрация согласовывается с Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодчины. Работы намечены на 2023 год.