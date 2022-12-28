Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Вологда
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Вологда
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество28 декабря 2022 11:43

В Череповце "Северсталь" отремонтирует фасады трех объектов культурного наследия

Ремонт пройдет на Советском проспекте
Евдокия САХАРОВА
Фото со страницы Евгения Виноградова

Фото со страницы Евгения Виноградова

В Череповце в рамках реконструкции Советского проспекта отреставрируют фасады трех объектов культурного наследия регионального значения. Об этом заявил гендиректор дивизиона "Северсталь Российская сталь" Евгений Виноградов.

Ремонт предстоит следующим домам:

- Советский проспект, 15 – это здание гостиницы, в которой в 1918-1920 гг. жил государственный деятель Никола Подвойский, а в 1926 году здесь останавливался нарком просвещения Анатолий Луначарский;

- Советский проспект, 19 – Дом Василия Дмитриевича Высоцкого, 1860 г, на данный момент тут разместился Музей археологии;

- Советский проспект, 35а – здание Городской думы, 1913 г, сейчас расположены Городское филармоническое собрание, Музей аптеки и Музей Александра Башлачёва.

Реставрация согласовывается с Комитетом по охране объектов культурного наследия Вологодчины. Работы намечены на 2023 год.