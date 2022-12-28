25 тысяч вологжан проголосовало за обеспечение деревень сотовой связью

Народное голосование за обеспечение малых населенных пунктов сотовой связью и высокоскоростным мобильным интернетом подошло к концу. Минцифры подвело итоги, которые опубликовали на портале Госуслуг. Об этом сообщила пресс-служба Правительства Вологодчины.

До конца 2023 года в следующих деревнях Вологодской области появится связь: Урусовская Верховажского района, деревня Ирданово Никольского района и деревня Василево Сокольского района.

За малые населенные пункты Вологодской области проголосовали более 25 тысяч вологжан, как онлайн, так и через почту. Наш регион стал вторым после Башкортостана по количеству голосов, поступивших по почте, – более 12,2 тысячи.

«По результатам инструментальных проверок 3 населенных пункта из списка были исключены, так как связь там уже есть. Им на замену встают следующие из списка, набравшие большее количество голосов. По ним также до 31 января 2023 года будет проведена дополнительная проверка на наличие связи. После этого оператор приступит к работе по монтажу точек доступа», - отметил замгубернатора Виталий Тушинов.