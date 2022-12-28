Вологодские синоптики не обещают новогодних морозов

Синоптики рассказали, каким будет конец декабря на Вологодчине. 28 декабря по всей территории области ожидается снег, в отдельных районах - метель. Температура воздуха -5,-10 градусов. Как сообщает Вологодский гидрометцентр, 29 декабря погода не изменится: снег, температура воздуха -6, -11 ночью и -4, -9 днем. В восточных районах температура ниже - до -16 градусов ночью, днем до -14 градусов.

А 30 декабря на Вологодчину зайдет теплый атмосферный фронт циклона. Тепло с Атлантики приведет к повышению температурного фона. Пройдет небольшой и умеренный снег, местами с метелью. Днем на западе температура составит до -2 градусов. По словам ведущего синоптика ВЦГМС Ольги Рыковановой, 31 декабря, сохранится облачная погода с осадками - этот или мокрый снег, или дождь. Местами и вовсе прогнозируется повышение температуры до +2 градусов.

Неустойчивая погода с колебаниями около нуля сохранится и в первые дни нового 2023 года.