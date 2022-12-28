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НовостиОбщество28 декабря 2022 9:41

В Череповце скандальная пассажирка устроила истерику на автовокзале

Женщина была нетрезва
Евдокия САХАРОВА

В Череповце выпившая 46-летняя жительница района подпортила новогоднее настроение череповчанам. Женщина закатила скандал в автобусе, плавно перетекающий в истерику в зале ожидания автовокзала. Подробности сообщила пресс-служба Росгвардии города.

Дама приобрела билет на рейсовый автобус в район. Но при посадке у нее возникли претензии к перевозке и предоставленному сервису. Женщина мешала остальным пассажирам, и сотрудники автовокзала потребовали череповчанку удалиться из транспортного средства.

Тогда она попыталась купить билет на следующий рейс, но тут получила отказ. Этого скандалистка не выдержала, и из нее рекой полились матерные слова. Проказницу сотрудники Росгвардии передали полицейским для дальнейшего разбирательства.