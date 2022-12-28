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НовостиПроисшествия28 декабря 2022 9:24

В Череповце женщине ночью подожгли окно

ЧП произошло в доме на улице Бардина
Евдокия САХАРОВА

В Череповце минувшей ночью 28 декабря произошел пожар на первом этаже пятиэтажки на Бардина, 25. О возгорании в спецслужбы сообщила перепуганная 39-летняя хозяйка квартиры. Подробности сообщила пресс-служба МЧС по Вологодской области.

Владелица жилья услышала щелчок и когда забежала в комнату, то увидела горящее окно. Пластиковый стеклопакет был разбит и объят пламенем. Череповчанка считает, что это был умышленный поджог. К счастью, возгорание удалось быстро ликвидировать.

Окно оплавилось и закоптилось.