В Череповце детей в каникулы плотно займут

В Череповце в каникулы, которые продлятся с 29 декабря по 11 января включительно,.для детей проведут мастер-классы. Занятия, конкурсы и мастер-классы организуют городские учреждения допобразования начиная с 3 января. Графики уже опубликованы на сайтах учреждений и в группах в соцсети.

«Учреждения организуют новогодние, рождественские мероприятия. Во всех муниципальных учреждениях пройдут уникальные мастер-классы. На занятия нужно предварительно записаться. В новом году учреждения начнут работать с 3 января», — публикует официальный сайт Череповца информацию от начальника отдела управления образования Светланы Клейнер.

Те, кто не сможет посетить мероприятия, смогут поучаствовать в дистанционном проекте «Вологодские каникулы». Программу утренних зарядок, викторин и мастер-классов разместят в группе проекта.