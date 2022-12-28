Почти 132 тысячи звонков от вологжан поступило в этом году на линию «122»

В 2022 году на линию «122» в Вологодской области поступило на 21 тысячу обращений больше, чем в 2021-м. Всего специалисты единой службы оперативной помощи в регионе обработали почти 132 тысячи звонков. Пик обращений пришелся на февраль - в регионе свирепствовал штамм коронавируса «Омикрон». Чаще всего вологжане звонят по телефону «122» по вопросам здравоохранения, дорог, жилищно-коммунального хозяйства и социальных выплат.

С 22 сентября на линию поступило более 20 тысяч звонков по вопросам частичной мобилизации. С начала частичной мобилизации было организовано информирование граждан по волнующим их вопросам через колл-центры «122» и ресурсы «Объясняем.рф». В колл-центрах службы 122 жителям давали ответы более чем на 730 актуальных вопросов. Чаще всего граждане спрашивали о порядке вступления в добровольцы и отправке посылок военнослужащим. По вопросам мобилизации работает и портале Госуслуг. Там также развернуты сервисы: прием жалоб по вопросам частичной мобилизации, получение мобилизованными мер поддержки, а также запись в добровольцы.