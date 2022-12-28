Три инвестиционных проекта в Вологде получат поддержку региона

Три новых инвестпроекта поддержат власти, они будут реализовываться на территории Вологды. На Инвестиционном совете было решено, что поддержку региона необходимо оказать компаниям «Вологодский мясодел», «Вологодский лес» и «Дорлайн». Два из них — это расширение работающих на территории Вологды предприятий, один — новая инициатива. "Вологодский лес" планирует строительство помещений для хранения техники и готовой продукции.

Новый мясоперерабатывающий цех будет строить "Вологодский мясодел" в 2023 году - это даст городу 86 рабочих мест.

Третий проект — строительство в микрорайоне Охмыльцево универсального спортивного комплекса. Бизнес планирует вложить 35 млн рублей в установку крытого футбольного манежа.