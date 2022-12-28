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НовостиОбщество28 декабря 2022 8:30

Три инвестиционных проекта в Вологде получат поддержку региона

В правительстве прошел Инвестиционный совет
Иван Чухнин

Три новых инвестпроекта поддержат власти, они будут реализовываться на территории Вологды. На Инвестиционном совете было решено, что поддержку региона необходимо оказать компаниям «Вологодский мясодел», «Вологодский лес» и «Дорлайн». Два из них — это расширение работающих на территории Вологды предприятий, один — новая инициатива. "Вологодский лес" планирует строительство помещений для хранения техники и готовой продукции.

Новый мясоперерабатывающий цех будет строить "Вологодский мясодел" в 2023 году - это даст городу 86 рабочих мест.

Третий проект — строительство в микрорайоне Охмыльцево универсального спортивного комплекса. Бизнес планирует вложить 35 млн рублей в установку крытого футбольного манежа.