Замгубернатора Евгений Богомазов попал в "Высшую лигу"

Заместитель губернатора Вологодской области, начальник Департамента внутренней политики Евгений Богомазов неплохо отработал год: он занял место в самой успешной группе «Высшая лига».Итоги года подвел телеграм-канал «Замгубернатора», опубликовав рейтинг заместителей глав российских регионов, отвечающих за внутреннюю политику.

Все участники поделены на четыре группы – «Аутсайдеры», «Середина», «Отличники», «Высшая лига». Вологодские заместители губернатора оказывались в «Высшей лиге» нечасто. По итогам сентября отличилась замгубернатора по социальной политике Лариса Каманина, а сейчас, по итогам года, Евгений Богомазов. Компанию Евгению Богомазову в Высшей лиге составили еще 17 замгубернаторов.

То есть эксперты нашли работу Богомазова по взаимодействию Вологодской области с Администрацией Президента, формированию качественной внутриполитической повестки успешной. В регионе нет конфликтов по острым для федерального центра темам, сообщает ИА "Вологда Регион".